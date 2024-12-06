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        Ordu'da astsubayı şehit eden motosiklet sürücüsüne müebbet hapis

        ORDU'da 'dur' ihtarına uymayıp motosikletiyle çarptığı Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'ı (27) şehit eden motosiklet sürücüsü Adem Topçu (27), yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:47 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:50
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        Ordu'da astsubayı şehit eden motosiklet sürücüsüne müebbet hapis
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        ORDU'da 'dur' ihtarına uymayıp motosikletiyle çarptığı Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'ı (27) şehit eden motosiklet sürücüsü Adem Topçu (27), yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaza, 18 Eylül'de Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, 07 GU 227 plakalı motosikletin sürücüsü Adem Topçu'ya 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Topçu, kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Astsubay Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem Topçu, yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Astsubay Çangır, kurtarılamayarak şehit oldu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Adem Topçu ise tutuklandı.

        SANIK TOPÇU: KAZARA OLMUŞTUR

        Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Topçu hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın görülen son duruşmasına, şehit Çangır'ın babası Turgut Çangır, memleketi Sakarya'dan SEGBİS ile katıldı. Sanık Adem Topçu ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Adem Topçu, "Olayda kastım yoktur. Sadece dur ihtarına uymayıp, oradan geçmek istedim. Cana kastım olmamıştır. Kazara olmuştur" dedi.

        'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI TALEP EDİYORUM'

        Duruşmaya SEGBİS ile katılan Şehit Astsubay Mehmet Fatih Çangır'ın babası Turgut Çangır ise "Bu olay, planlı ve isteyerek işlenen bir cinayetten farksızdır. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" diye konuştu.

        Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Adem Topçu'yu 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla olası kasıtla ölüme neden olma' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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