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        Ordu'da hapis cezaları bulunan 5 firari yakalandı

        ORDU'daçeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:30
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        Ordu'da hapis cezaları bulunan 5 firari yakalandı
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        ORDU'daçeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı.

        Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Asayiş Timleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'Dolandırıcılık', '12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Hırsızlık ve 6136 SKM' suçlarından haklarında 33 yıl, 22 yıl, 19 yıl, 15 yıl ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişiyi yakaladı. 5 kişi, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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