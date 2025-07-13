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        Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

        YANGINSÖNDÜRÜLDÜ Ordu'nun Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm sıfır atık tesislerinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 22:27 Güncelleme: 13.07.2025 - 22:30
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        Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
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        YANGINSÖNDÜRÜLDÜ

        Ordu’nun Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm sıfır atık tesislerinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangına 100'den fazla personel ve 20 araç ile müdahale edildi. Kağıt, plastik ve naylon gibi çeşitli malzemelerin yer aldığı tesiste maddi hasar oluştu, tesise ait bir iş makinesi de kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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