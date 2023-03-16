Gülyalı ilçesinde altyapı çalışmaları sürüyor

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ORDU (AA) - Ordu'nun Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ilçenin Turnasuyu Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana ilçede altyapıya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yatırımların ve diğer kurumların altyapı faaliyetlerini sürdürdüğü bölgede herhangi mağduriyetin yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini ifade eden Tepe, şunları kaydetti:

"Yeni açtığımız yollarla son dönemde oldukça yatırım alan Turnasuyu Mahallemizde vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ulaşım yapısını güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda mahallede yolların altyapısı, genişletilmesi ve asfaltlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimizce sürdürülüyor."

Tepe, vatandaşlardan gelen taleplere göre çalışmaların devam ettiğini belirterek, hava şartlarına bağlı olarak ekiplerin aralıksız çalışma yürüttüğünü aktardı.





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