Ordu'da evinde izinsiz Hint tavus kuşu besleyen kişiye 5 bin 250 lira ceza

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ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde izin belgesi olmadan evinde 3 Hint tavus kuşu bulunduran kişiye 5 bin 250 lira ceza verildi.

Fatsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, Kurtuluş Mahallesi'nde A.K'nin bulundurma izni olmadan evinde 3 Hint tavus kuşuna baktığı ihbarını aldı.

HAYDİ, Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşların uygunsuz şartlarda beslendiğini tespit etti.

A.K'ye 5 bin 250 lira ceza uygulanırken, Hint tavus kuşları ise çevre illerdeki hayvanat bahçelerine nakledildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Veteriner Hizmetleri Müdürü Ebru Biçim, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yayımlanan, "Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik" gereğince, belgesiz yerli veya yabancı tür av ve yaban hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulmasının yasak olduğunu belirtti.

Biçim, bu hüküm nedeniyle tavus kuşlarına el konulduğunu vurguladı.

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