Ordu'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı
ORDU (AA) - Ordu'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.
Gölköy ilçesinin Eğribel mevkisinde M.T'nin kullandığı 72 KC 957 plakalı minibüs, yolun kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, 8 yaralıyı bulundukları yerden çıkarttı.
Yaralılar, sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.