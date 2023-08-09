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        Ordu'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 18:02
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        Ordu'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı
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        ORDU (AA) - Ordu'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

        Gölköy ilçesinin Eğribel mevkisinde M.T'nin kullandığı 72 KC 957 plakalı minibüs, yolun kenarına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, 8 yaralıyı bulundukları yerden çıkarttı.

        Yaralılar, sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

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