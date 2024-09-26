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        Ordu'da 6 milyonun üzerinde makaron ele geçirildi

        Ordu'da düzenlenen operasyonda 6 milyon 53 bin 890 makaron​​​​​​​ ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:45
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        Ordu'da 6 milyonun üzerinde makaron ele geçirildi
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        Ordu'da düzenlenen operasyonda 6 milyon 53 bin 890 makaron​​​​​​​ ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu, Perşembe ve Ünye ilçelerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 5 milyon 949 bin 960'sı boş, 103 bin 930'u dolu olmak üzere 6 milyon 53 bin 890 makaron, 2 bin 640 kilogram kıyılmış tütün, 5 bin 286 kesilmiş bandrol, 227 elektronik sigara, 128 puro, 109 nargile kömürü ile sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Operasyonda, 12 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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