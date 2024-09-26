Ordu'da 6 milyonun üzerinde makaron ele geçirildi

Ordu'da düzenlenen operasyonda 6 milyon 53 bin 890 makaron​​​​​​​ ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu, Perşembe ve Ünye ilçelerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 5 milyon 949 bin 960'sı boş, 103 bin 930'u dolu olmak üzere 6 milyon 53 bin 890 makaron, 2 bin 640 kilogram kıyılmış tütün, 5 bin 286 kesilmiş bandrol, 227 elektronik sigara, 128 puro, 109 nargile kömürü ile sigara sarma makinesi ele geçirildi.