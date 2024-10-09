Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik operasyonda G.Ç. ve M.Ç.Ö'yü gözaltına aldı.

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