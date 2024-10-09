Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik operasyonda G.Ç. ve M.Ç.Ö'yü gözaltına aldı.
Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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