Dede mirası değirmende eşiyle geleneksel yöntemlerle un öğütüyor

EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun Korgan ilçesinde 49 yaşındaki Selahattin Bol, üçüncü kuşak olarak dede mesleği değirmenciliği eşiyle sürdürüyor.

İlçenin Çamlı Mahallesi'nde Keş Deresi üzerinde ahşap tek taşlı su değirmeni, Bol'un dedesi Salih Bol tarafından yıllar önce faaliyete geçirildi.

Salih Bol'un 1952'de vefat etmesinin ardından 5 çocuğu mesleği devam ettirdi.

Babası Salim Bol ile küçük yaştan itibaren değirmende çalışarak mesleği öğrenen Selahattin Bol, yıkılan ve yeniden betondan aynı yere yapılan değirmende un öğütüyor.

- "Dere üzerinde 18 değirmenden bir tanesi kaldı" Eşiyle mesleğe devam eden üç çocuk babası Selahattin Bol, AA muhabirine, dedesinden babasına, ardından da kendisine kalan mesleği yaptığını söyledi. Bol, tahminlerine göre değirmenin kuruluşunun 136 yıl önceye dayandığını anlattı. Ahşap değirmenin selde yıkıldığını ve yeniden inşa edildiği belirten Bol, "Yıllar içinde o da çürümüş. Daha sonra babamız betondan yapmış. Babamızdan sonra da bize kaldı. Biz de böyle çalıştırıyoruz. Çatalpınar ilçesinden Korgan Tepealan Mahallesi'ne kadar 18 değirmen vardı. Tek bu değirmen kaldı, 17 tanesi kapandı." dedi.

Bol, geçmişte babası ve amcalarının değirmeni 15'er günlük periyodlarla işlettiğini ifade ederek, "Sırası gelen 15 gün değirmende bekliyordu. Şimdi artık o şekilde devam etmiyor. Bana kaldı, benim dışımda ilgilenen yok." diye konuştu. Yaklaşık 30 yıldır değirmenin bakım ve onarımı gibi işlerini de üstlendiğini dile getiren Bol, dedesinin mirası olduğu için sürdürebileceği yere kadar devam edeceğini vurguladı. Öğütülecek mısırın, mahalledeki bakkala veya değirmene getirildiğini anlatan Bol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değirmenin bulunduğu ırmak Keş Deresi. Dere üzerinde 18 değirmenden bir tanesi kaldı. Burası dedemizin mirası olduğu için babamızın yanında öğrendiğimiz değirmene bakıyoruz. Görmediğimiz, tanımadığımız dedemizin mirasına sahip çıkıyoruz. Bundan da gururluyum, mutluyum. Dedemin babamıza, ondan sonra da üçüncü kuşağa bıraktığı değirmenin faaliyetini sürdürdüğüm için mutluyum." Selahattin Bol'un eşi Türkan Bol da 29 sene önce evlendiğini, o tarihten itibaren mesleğin içerisinde olduğunu söyledi.