Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsünün yargılanmasına devam edildi

        Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsünün yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:38 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsünün yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsünün yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

        Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Adem Topçu (27) ile taraf avukatları katıldı. Şehidin babası Turgut Çangır da duruşma salonuna Sakarya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

        Sanık Topçu, savunmasında, "Kasten yapmadım. 'Dur' ihtarını atlayarak geçmek istedim, önüme atlayacağını düşünmedim. Atlayacağını bilsem dururdum. Belgelerim yoktu. Olay kazadan ibarettir. Motosikletle birine çarpmak demek, intihar etmek gibi bir şeydir. Kasti bir durum olmadı. Pişmanım." dedi.

        Topçu, şehidin babası Çangır'a yönelik, "Biliyorum hiçbir şeyi değiştirmeyecek ama özür dilerim. Benim de ailem, hayallerim vardı. Faydası olmayacak ama aileden çok özür dilerim. Ben de 27 yaşındayım. Sizden çok özür dilerim." diye konuştu.

        Turgut Çangır ise "Avukatımızın beyanlarını tekrarlıyoruz. Bilerek, tasarlayarak yapılmıştır. Hiçbir şekilde evladımız geri gelmeyecek. Onunla birlikte biz de öldük. Bu travma ailemizde ölene kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Tarafları dinleyen heyet, sanık avukatının ek süre istemesi üzerine mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

        - Olayın geçmişi

        Gülyalı Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca 18 Eylül'de Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde yapılan yol emniyeti kontrol devriyesi sırasında Adem Topçu idaresindeki 07 GU 227 plakalı motosiklet durdurulmak istenmişti. Uyarıya rağmen durmayan motosiklet sürücüsü, yol kenarında bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarpmıştı.

        Ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, sürücü Topçu ise tedavisi sonrası tutuklanmıştı. Topçu'nun, daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçma nedeniyle 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan dolayı da ceza aldığı öğrenilmişti.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, Topçu hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlamıştı. Sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan müebbet, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Yargıtay'dan emsal karar! Eşin cimri olması ve büyü boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar! Eşin cimri olması ve büyü boşanma nedeni sayıldı
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?

        Benzer Haberler

        Ordu'da alaca baykuş koruma altına alındı
        Ordu'da alaca baykuş koruma altına alındı
        Akkuş Belediyespor, Halkbank karşısında galibiyeti hedefliyor
        Akkuş Belediyespor, Halkbank karşısında galibiyeti hedefliyor
        Ordu Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezinde sezon hedefi 1 milyon ziyaretçi
        Ordu Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezinde sezon hedefi 1 milyon ziyaretçi
        Kestiği ağacın başına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
        Kestiği ağacın başına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
        Ordu'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi tedbir alınmasını istiyor
        Ordu'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi tedbir alınmasını istiyor
        Ordu'da tarım aracı ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
        Ordu'da tarım aracı ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı