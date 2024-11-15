Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsünün yargılanmasına devam edildi

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsünün yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Adem Topçu (27) ile taraf avukatları katıldı. Şehidin babası Turgut Çangır da duruşma salonuna Sakarya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Topçu, şehidin babası Çangır'a yönelik, "Biliyorum hiçbir şeyi değiştirmeyecek ama özür dilerim. Benim de ailem, hayallerim vardı. Faydası olmayacak ama aileden çok özür dilerim. Ben de 27 yaşındayım. Sizden çok özür dilerim." diye konuştu.

Sanık Topçu, savunmasında, "Kasten yapmadım. 'Dur' ihtarını atlayarak geçmek istedim, önüme atlayacağını düşünmedim. Atlayacağını bilsem dururdum. Belgelerim yoktu. Olay kazadan ibarettir. Motosikletle birine çarpmak demek, intihar etmek gibi bir şeydir. Kasti bir durum olmadı. Pişmanım." dedi.

Turgut Çangır ise "Avukatımızın beyanlarını tekrarlıyoruz. Bilerek, tasarlayarak yapılmıştır. Hiçbir şekilde evladımız geri gelmeyecek. Onunla birlikte biz de öldük. Bu travma ailemizde ölene kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Gülyalı Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca 18 Eylül'de Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde yapılan yol emniyeti kontrol devriyesi sırasında Adem Topçu idaresindeki 07 GU 227 plakalı motosiklet durdurulmak istenmişti. Uyarıya rağmen durmayan motosiklet sürücüsü, yol kenarında bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarpmıştı.

Ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, sürücü Topçu ise tedavisi sonrası tutuklanmıştı. Topçu'nun, daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçma nedeniyle 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan dolayı da ceza aldığı öğrenilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Topçu hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlamıştı. Sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan müebbet, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.