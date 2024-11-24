Ordu'da amatör maçlara kar engeli

Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliğince yapılan kontrollerin ardından müsabakalar ertelendi.

Ordu 1. Amatör Küme'deki Gürgentepespor-Demirspor ve Aybastıspor-Korgan Belediyespor maçları ile Süper Amatör Küme'deki Ulubey Belediyespor-Doğaspor karşılaşması, kar yağışı nedeniyle oynanamadı.

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