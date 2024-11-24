Ordu'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirtildi.
Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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