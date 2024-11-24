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        Ordu'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi

        Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:27 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:27
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        Ordu'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
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        Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirtildi.

        Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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