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        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Ordu'da konuştu:

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Zulümleri halkına yapan, halkını bombalayan, şehirlerini yok eden, halkının yarısını yerinden eden, yarısının da ülke dışına gitmesini sağlayan bu zalim Esed rejiminin yıkılması belki dünya için de bir örnektir. Suriyeli kardeşlerimizin zaferi, devrimleri kutlu olsun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 14:33 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:50
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        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Ordu'da konuştu:
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        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Zulümleri halkına yapan, halkını bombalayan, şehirlerini yok eden, halkının yarısını yerinden eden, yarısının da ülke dışına gitmesini sağlayan bu zalim Esed rejiminin yıkılması belki dünya için de bir örnektir. Suriyeli kardeşlerimizin zaferi, devrimleri kutlu olsun." dedi.

        Arslan, Altınordu ilçesindeki otelde düzenlediği basın toplantısında, 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuyla emekli maaşlarının bağlanma sisteminin yeni bir düzene getirildiğini belirterek, burada enflasyon, büyüme rakamları ve ödenen primleri içine alan yeni bir sistemin hayata geçirildiğini söyledi.

        Bu yeni sistemin getirdiklerinin enflasyonun 8-10 puan olduğu dönemlerde pek fark edilmediğinin altını çizen Arslan, şöyle konuştu:

        "2024 yılında emekli olacak arkadaşlarımız bu yıl değil de 2025 yılında emekli olmak isterlerse bu yıla göre maaşları yüzde 35 düşecek. Böyle bir sistem olabilir mi? Priminiz yüksek ama maaşınız düşüyor. Neden? Çünkü enflasyon katsayı kabul ediliyor. 2023 yılı enflasyonu ve üzerine 2023 yılında emekliler için verilen zam birleştirilince katsayı yüzde 86 oluyor. Bu sene emekli olacakların 2023 yılı enflasyon oranı, büyüme rakamı, ödediğiniz primle çarpılıyor, örneğin ücretiniz 40 bin lira, eğer siz 2025 yılında emekli olmak isterseniz 2024'ün enflasyonu esas alınıyor. 2024 yılı enflasyonu da yüzde 47 civarında gerçekleşecek. O zaman katsayımız yüzde 47, büyümenin yüzde 30'u ve ödediğiniz primleri çarpınca ne oluyor bu sefer maaşlar düşüyor. Neden enflasyon düşmeye başladığı için. Düşük enflasyon emekli maaşlarını da düşürüyor. Sistem böyle oluyor."

        Bu konuda hükümete çağrı yaptıklarını kaydeden Arslan, şöyle devam etti:

        "Sayın Hazine ve Maliye Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'mız ile de konuştuk. Bu sistemi bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Bu yıl emekliliği hak edenler bir şekilde emekli oldular. Ya emekliliği bu yıl hak etmeyen arkadaşlarımız önümüzdeki yıl emekli olmak isterlerse ne olacak? Maaşları düşecek. O nedenle emeklilik sistemimizi acilen gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu yılın sonuna kadar emekliliği gelen arkadaşlarımızın emekli olmamalarını istiyorum. Bekleyelim. Bir yeni düzenleme son ana kadar gerçekleşebilir. Eğer gerçekleşmezse bu yıl emekli olacak arkadaşlarımızın, maaşlarını ayın 15'inden 15'ine alanlar, maaşlarının düşmemesi için 14 Ocak'a kadar emekli olmaları gerekiyor. Biz HAK-İŞ olarak bu mağduriyetin düzeltilmesini istiyoruz. Bu mağduriyetleri giderecek yeni bir modele ihtiyacımız var."

        - Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküşü

        Arslan, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çökmesini de değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Son 12 gün içerisinde Suriye halkının gerçekleştirdiği devrimi tebrik ediyoruz ve kutluyoruz. Baas rejiminin, Esed rejiminin zulmünün sona erdiği bir Suriye ile karşı karşıyayız. Suriye halkı bu diktatörlerin, zulüm sahiplerinin ebedi olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Zulüm ile abat olanın sonu berbat olmuştur. Bu zulümleri halkına yapan, halkını bombalayan, şehirlerini yok eden, halkının yarısını yerinden eden, yarısının da ülke dışına gitmesini sağlayan bu zalim Esed rejiminin yıkılması belki dünya için de bir örnektir. Suriyeli kardeşlerimizin zaferi, devrimleri kutlu olsun."

        Arslan, Suriye'de yaşanan vahşetin 14 yıldır en büyük faturalarından birisini Türkiye'nin ödediğinin altını çizerek, "Yaklaşık 4 milyona yakın Suriyeliye açık kapı politikasıyla topraklarımızda 15 yıldır ev sahipliği yaptık. Bundan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı'na teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        - "5 bin civarında üyemiz işten atıldı"

        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, 31 Mart'tan sonra özellikle DEM Parti'li ve CHP'li birçok belediyede arkadaşlarının işlerini kaybettiklerini belirterek, şunları söyledi:

        "50 bine yakın arkadaşımız baskıyla tehditle ve bir kısım sürgünlerle, işten çıkarmalarla sendikalarımızdan istifa ettirildi. Ağırlıklı Güneydoğu'da başta Van ve Diyarbakır olmak üzere pek çok ilde 5 bin civarında üyemiz işten atıldı. 5 binden fazla arkadaşımız sendikamızdan ayrılmadıkları için sürgün edildi. Çok büyük bir haksızlığa sebebiyet verildi. Bu konuda Van ve Diyarbakır'da direnişimiz devam ediyor. 7 aydır arkadaşlarımız belediyelerin önlerinde eylemlerini devam ettiriyorlar."

        Mahmut Arslan, Türkiye'nin değişik bölgelerinde üyelerine yönelik baskılara karşı yargı sürecini başlattıklarını bildirdi.

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