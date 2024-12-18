Ordu'da otomobilin çarptığı yayalardan biri öldü, biri yaralandı

Alınan bilgiye göre, Oktay H'nin kullandığı 34 JJ 1212 plakalı otomobil, Fatsa-Kumru kara yolu Kargucak mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah E. (74) ve Adem E'ye (61) çarptı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan yayalardan biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

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