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        Ordu'da balık tutarken denize düşen kişi kurtarıldı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde balık tutarken denize düşen kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 18:58 Güncelleme: 28.01.2025 - 18:58
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        Ordu'da balık tutarken denize düşen kişi kurtarıldı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde balık tutarken denize düşen kişi kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Fatsa iskelesinde oltayla balık tutan Serdar Gelegen, dengesini kaybederek denize düştü.

        Gelegen'in boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden vatandaşlar, suya can simidi attı.

        Can simidine tutunan Gelegen, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.

        Gelegen, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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