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        Ordu merkezli tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 00:08 Güncelleme: 08.03.2025 - 00:08
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        Ordu merkezli tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ordu'nun Altınordu ve Fatsa ilçeleri ile Konya'da tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 50 senet, 15 çek, müşteki ve şüpheli arasında imzalanan alacak verecek protokolü, vekaletname ile alacak verecek kaydı bulunan doküman ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.K. (54), G.Y. (45) ve H.K. (43), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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