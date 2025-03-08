Ordu merkezli tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ordu'nun Altınordu ve Fatsa ilçeleri ile Konya'da tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 50 senet, 15 çek, müşteki ve şüpheli arasında imzalanan alacak verecek protokolü, vekaletname ile alacak verecek kaydı bulunan doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K. (54), G.Y. (45) ve H.K. (43), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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