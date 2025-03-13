GÜNCELLEME - Ordu'da silahla arkadaşını öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Olayla ilgili A.E.G'nin arkadaşı olduğu öğrenilen E.K. (27), gözaltına alındı.

Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.E.G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, A.E.G'nin (24) silahla yaralandığını belirledi.

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