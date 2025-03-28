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        Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

        Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:52
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        Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
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        Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

        Altınordu ilçesindeki Ordu Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        İl Müftüsü İsmail Çiçek'in dua etmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Programa, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve diğer ilgililer katıldı.

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