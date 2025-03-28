Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Programa, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve diğer ilgililer katıldı.

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