Ordu'da kent bayramlaşması düzenlendi
Ordu'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent bayramlaşması programı gerçekleştirildi.
Ordu'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent bayramlaşması programı gerçekleştirildi.
Vali Muammer Erol, kurumun yerleşkesinde organize edilen programda, katılımcıların bayramlarını kutladı.
Ordu Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen program, konuklara yapılan ikramın ardından sona erdi.
Programa, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile il protokolü katıldı.
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