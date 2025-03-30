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        Ordu'da kent bayramlaşması düzenlendi

        Ordu'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent bayramlaşması programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:23
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        Ordu'da kent bayramlaşması düzenlendi
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        Ordu'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent bayramlaşması programı gerçekleştirildi.

        Vali Muammer Erol, kurumun yerleşkesinde organize edilen programda, katılımcıların bayramlarını kutladı.

        Ordu Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen program, konuklara yapılan ikramın ardından sona erdi.

        Programa, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile il protokolü katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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