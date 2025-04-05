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        Ordu'da bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimleri sürüyor

        Ordu'da polis ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında trafik uygulamasına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:55 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:16
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        Ordu'da bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimleri sürüyor
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        Ordu'da polis ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında trafik uygulamasına devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, tatil süresince belirlenen noktalarda trafik uygulaması yaptı.

        Kent genelinde 346 personelin yer aldığı 126 ekip, sürücüler ile yolculara emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, şerit ihlali, hız sınırı ve uzun yolculuklarda sık mola verilmesi konularında uyarılarda bulundu.

        Ordu Çevre Yolu'nda görev alan ekipler de çikolata ikram ettiği sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

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