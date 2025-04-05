Ordu'da bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimleri sürüyor

Ordu Çevre Yolu'nda görev alan ekipler de çikolata ikram ettiği sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Kent genelinde 346 personelin yer aldığı 126 ekip, sürücüler ile yolculara emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, şerit ihlali, hız sınırı ve uzun yolculuklarda sık mola verilmesi konularında uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, tatil süresince belirlenen noktalarda trafik uygulaması yaptı.

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