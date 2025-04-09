Ordu'da vatandaşlara güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı

Polis ekipleri, Siber Suçlar (SİBERAY), Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) faaliyetlerini de anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

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