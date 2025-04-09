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        Ordu'da vatandaşlara güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı

        Ordu'da polis ekipleri halkın güvenliğine yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:26 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:42
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        Ordu'da vatandaşlara güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı
        ABONE OL

        Ordu'da polis ekipleri halkın güvenliğine yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Altınordu ilçesindeki alışveriş merkezinde kurulan stantlarda, vatandaşlara broşürler dağıtıldı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ziyaretçilere güvenliğe ilişkin çeşitli bilgiler verdi.

        Polis ekipleri, Siber Suçlar (SİBERAY), Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) faaliyetlerini de anlattı.

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        Galeri
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