Ünye'de Anneler Günü sergisi açıldı

Dernek Başkanı Selma Hasdemir ise "Anne sevgisi ve şefkati taşıyan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Sergide emeği geçenleri tebrik eden Tavlı, güzel çalışmaların yer aldığı serginin ilgi göreceğine inandığını ifade etti.

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