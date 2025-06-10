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        Ordu'daki Yason Burnu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

        Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:39
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        Ordu'daki Yason Burnu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
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        Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

        "Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu Yarımadası, doğal güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

        Yunan mitolojisindeki Altınpost Efsanesi'nin (Argonot Efsanesi) geçtiği yer olan Yason Burnu, Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olması, sahip olduğu piknik alanları ve doğal görünümüyle ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

        Havanın ısınmasıyla Yason Burnu'nu ziyaret edenler, fotoğraf çekerek manzarayı unutulmaz hale getiriyor.

        Bazı ziyaretçiler, aileleriyle piknik yaparken, bazıları da oturma alanlarında vakit geçiriyor. Gün doğumu ve batımında ziyaretçilerine eşsiz manzara sunan Yason Burnu'na, düğün yapacak çiftler ve mezuniyetlerini kutlayan öğrenciler de ilgi gösteriyor.

        Giresun'dan gezmek için Ordu'ya gelen Fatma Yılmaz, AA muhabirine, ilk kez ziyaret ettiği Yason Burnu'nun doğasına, temiz havasına hayran kaldığını söyledi.

        Yason Burnu'nun adını çok sık duyduğunu ifade eden Yılmaz, "Arkadaşlarımızla buraya gelmeye karar verdik. İyi ki gelmişiz. Burası mutlaka gelip görülmesi gereken bir yer, herkese tavsiye ediyorum." dedi.

        Aysel Uzun da Yason Burnu'nda hem denizin hem de doğanın keyfinin aynı anda yaşanabildiğine işaret ederek, "Burayı çok beğendik ve uzun süre vakit geçirme imkanı bulduk. Gördüğümüz kalabalık zaten buraya olan ilginin ne kadar fazla olduğunu gösterdi." diye konuştu.

        Yason Burnu'na her geldiğinde çok büyük keyif aldığını dile getiren Nuray Kaplan ise "Tarihi doku, deniz, manzara, gün doğumu ve batımı, burada her şey çok güzel." ifadelerini kullandı.

        Manzarasıyla büyüleyen Yason Burnu, dronla görüntülendi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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