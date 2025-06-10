Ordu'daki Yason Burnu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

"Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu Yarımadası, doğal güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Yunan mitolojisindeki Altınpost Efsanesi'nin (Argonot Efsanesi) geçtiği yer olan Yason Burnu, Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olması, sahip olduğu piknik alanları ve doğal görünümüyle ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Havanın ısınmasıyla Yason Burnu'nu ziyaret edenler, fotoğraf çekerek manzarayı unutulmaz hale getiriyor.

Bazı ziyaretçiler, aileleriyle piknik yaparken, bazıları da oturma alanlarında vakit geçiriyor. Gün doğumu ve batımında ziyaretçilerine eşsiz manzara sunan Yason Burnu'na, düğün yapacak çiftler ve mezuniyetlerini kutlayan öğrenciler de ilgi gösteriyor.

Giresun'dan gezmek için Ordu'ya gelen Fatma Yılmaz, AA muhabirine, ilk kez ziyaret ettiği Yason Burnu'nun doğasına, temiz havasına hayran kaldığını söyledi.