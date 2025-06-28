Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 16:00 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi öldü.

        Ünye Çevre Yolu'ndaki Yunus Emre Tüneli çıkışında dün gece A.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile A'ya (45) çarptı.

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybeden Cemile A'nın cenazesi, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan otomobilin sürücüsünün ise Trabzon'da gözaltına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'ndaki kazıda yeni bulgulara ulaşılması...
        Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'ndaki kazıda yeni bulgulara ulaşılması...
        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Ordu'da kaldırım işgaline yönelik denetim yapıldı
        Ordu'da kaldırım işgaline yönelik denetim yapıldı
        Ordu'da seyir halindeki otomobil yandı
        Ordu'da seyir halindeki otomobil yandı
        Ordu'da uyuşturucuya 11 tutuklama
        Ordu'da uyuşturucuya 11 tutuklama
        Bahçesinde bitkin halde bulduğu sincaba evinde özenle bakıyor
        Bahçesinde bitkin halde bulduğu sincaba evinde özenle bakıyor