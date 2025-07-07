Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin Ordu'daki ailesine şehadet haberi verildi

Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi.

Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ile askeri yetkililer, şehit Obi'nin Çayırkent Mahallesi'ndeki evinde yaşayan annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi'ye şehadet haberini iletti.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Ordu'daki ailesine ulaştırıldı.

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