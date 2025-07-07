Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin Ordu'daki ailesine şehadet haberi verildi

        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Ordu'daki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:39 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin Ordu'daki ailesine şehadet haberi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Ordu'daki ailesine ulaştırıldı.

        Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ile askeri yetkililer, şehit Obi'nin Çayırkent Mahallesi'ndeki evinde yaşayan annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi'ye şehadet haberini iletti.

        Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

        Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi.

        Şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.

        Bekar olan şehidin cenazesinin Korgan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit

        Benzer Haberler

        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Fındık taban fiyatı 300 TL olmalı
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Fındık taban fiyatı 300 TL olmalı
        Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı Ordu'da yapıldı
        Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı Ordu'da yapıldı
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Ordu İl Kongresi'ne katıldı
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Ordu İl Kongresi'ne katıldı
        Red Bull Yağlı Direk etkinliği Ordu'da gerçekleştirildi
        Red Bull Yağlı Direk etkinliği Ordu'da gerçekleştirildi
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Taleplerimizi lütfen dikkate alın
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Taleplerimizi lütfen dikkate alın
        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu'da konuştu:
        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu'da konuştu: