Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Ünye
Hakemler:Seçkin Yener, Gürhan Gül
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Oğuzhan Karasu, Ahmetcan Büyükgöz, Selman Ateş, Butko, Yusuf Bakır, Metin Toy (Baturalp Burak Güngör, Muhammed Aray, Oktay Tetik, Oğuzhan Tarakçı)
On Hotels Alanya Belediyespor: Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Saadat, Marshall (Burak Çevik, İrfan Çetinkaya, Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, Berat Batın Mergen)
Setler: 14-25, 27-29, 19-25
Süre: 94 dakika (28, 38, 28)
ORDU
