Ordu İmsakiye 2026: Diyanet İmsakiyesi ile Ordu'da ilk sahura saat kaçta kalkılacak?
Üç ayların sonuncusu ve on bir ayın sultanı olan Ramazan ayına geri sayım bitiyor. Her yıl yaklaşık 10 gün geriye gelen Ramazan, bu yıl Şubat ve Mart aylarında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan İmsakiye takvimi ile Ordu ezan vakitleri netlik kazandı. Ordulu vatandaşlar, Ramazan'ın ilk orucunda sahura saat kaçta kalkılacağını araştırıyor. Peki, Ordu İmsakiyesi ile ilk iftar saati ve ilk sahur vakti ne zaman? İşte tüm detaylar...
2026 yılının Ramazan ayı için geri sayım sona ererken, ilk oruç vakitleri gündeme geldi. Hicri takvime göre her yıl yaklaşık 10 gün geriye gelen Ramazan öncesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 İmsakiye takvimini yayımlandı. Ramazan İmsakiyesi doğrultusunda Ordu’nun ezan vakitleri belli oldu. Ordu’da yaşayan binlerce vatandaş, ilk iftarın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ordu’nun ilçeleri arasında coğrafi konum farkı nedeniyle sahur ve iftar vakitlerinde birkaç dakikalık değişiklikler yaşanabiliyor. Bu kapsamda “ Ordu İmsakiyesi ile ilk sahura saat kaçta kalkılacak, ilk iftar vakti ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde...
ORDU İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Ordu İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 05.46'da bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.14 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.33'te okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.45 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arife Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün : 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün : 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün : 22 Mart 2026 | Pazar
ORDU İMSAKİYESİ
Ordu iftar ve sahur saatleri ilçeden ilçeye birkaç dakika farklılık gösterebilir. İlçenize özel doğru vakitleri öğrenmek için “Ordu İmsakiye 2026” sayfasından ilçe seçimi yapabilirsiniz. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ordu Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Ordu’nun Altınordu (merkez ilçe), Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye ilçelerinin iftar ve sahur vakitlerine aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.
İFTAR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
İftar Duası Anlamı
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"