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        Haberler Bilgi Magazin Organize İşler filmi konusu ve oyuncuları: Organize İşler filmi nerede, ne zaman çekildi?

        Organize İşler filmi konusu ve oyuncuları

        Organize İşler filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem yönettiği Organize İşler filmi, 2005 yılında vizyona girmiştir. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tarafından "Organize İşler filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 18:41 Güncelleme: 23.07.2024 - 18:46
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        Organize İşler filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici senaryosu ile Organize İşler filmi BKM imzası taşımaktadır. Başrollerinde ise Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Demet Akbağ yer alıyor. İşte ayrıntılar...

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        ORGANİZE İŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul... Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.

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        ORGANİZE İŞLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

        Tolga Çevik (Süpermen Samet)

        Demet Akbağ (Nuran Ocak)

        Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)

        Özgü Namal (Umut Ocak)

        Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)

        Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)

        Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)

        Öner Erkan (Silvio)

        Ebru Akel (Nilüfer)

        Başak Köklükaya (Nergis)

        Berfin Erdoğan (Nazlı)

        Salih Kalyon (Cemil)

        Cezmi Baskın (İzzet Ayna)

        Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)

        Neslihan Yeldan (Lalezar)

        Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)

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