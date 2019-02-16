Organize İşler Sazan Sarmalı dünyaca popüler Amerikalı şirket Netflix'te yayınlanmaya başladı. Türkiye dahil, ABD'den İngiltere'ye Kanada'dan Danimarka'ya 190'dan fazla sinema severler Organize İşler'in macerasını izleyebilecek. Heyecanlandıran bu gelişmenin ardından Türkiye'deki binlerce Netflix üyesi Organize İşler Sazan Sarmalı'nın konusu ve oyuncularını merak etmeye başladı. İşte detaylar...
ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?
Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.
ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?
Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.
ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI YORUMLARI NASIL?
Organize İşler Sazan Sarmalı filmini izleyen sinemaseverler film hakkındaki yorumlarını sosyal medya hesaplarında da dile getirdi. İşte o yorumlardan bazıları...
*film dozunda gayet. bize komediyi, aksiyonu ve birazda ailevi sorunları harmanlayıp sunulmuş. Tabi ki de bazı bölümleri filmin hızını yavaşlatacak ki sonrasındaki asıl konuları daha eğlenceli kılsın
*Mükemmel Bir Devam Filmi .. Erdal Tosun Anılması İyi Düşünülmuş Bir Detay Olmuş. Filmin İlk Yarısı Biraz Duygusal Olsada İkinci Yarısı Aksiyon Bakımından Oldukça Sürükleyici Film Türkiye Komedisi İçin Standart'ın Üzerinde Olmuş Esprileri Güldürüyor Dolu Dolu Bir 2 saat Sunuyor :) Düğün Sahnesi Daha İyi Olabilirdi Ama Film Mükemmeldi Yılmaz Erdoğan Yapmış Yine
*Film gayet güzel... Bazı arkadaşlar bu filmin neyini beğenmemiş gerçekten anlamış değilim. Ne bekliyorlar acaba sürekli gülmek mi?
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