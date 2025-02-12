Organları 3 kişiye umut olacak

Samsun'da 5 Şubat'ta beyin kanaması geçiren M.A, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedaviye alındı.

AA'nın haberine göre; yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen M.A'nın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakınlarının, vefat eden hastanın organlarını bağışlama kararı aldığını söyledi.

Bağışlanan organların 3 hastaya şifa olacağını belirten Karabulut, "Ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Organ bağışı bizim için önemli. Her yıl birçok insan organ bağışı beklerken hayatını kaybediyor. O yüzden lütfen organlarımızı bağışlayalım. Bu hastamızın karaciğer ve 2 böbreği bağışlandı. Yarın da inşallah hastalarımıza da organlarını nakledeceğiz." dedi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.