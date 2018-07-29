Örgryte - Vasby United maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan maçında Örgryte ile Vasby United, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Örgryte 25 puanla 6. sırada, Vasby United 27 puanla 4. sırada bulunuyor. Örgryte, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vasby United son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 594 kodlu maçı oynayanlar; Örgryte galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Vasby United galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Örgryte son hafta oynanan Assyriska maçında 3-2 kazandı.

Vasby United, Halmstads karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Örgryte, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Örgryte, kendi sahasında 14 gol attı, 7 gol yedi.

Vasby United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vasby United, 6 gol atarken 4 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ