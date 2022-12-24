Orhan Cesur kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Orhan Cesur kaç yaşında ve nereli ve mesleği ne?

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Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele edeceği 'Lider Türkiye' yarışmasında yer alan isimlerden biri de Orhan Cesur oldu. Programın takipçileri için Orhan Cesur'un biyografisini bir araya getirdik. İşte Lider Türkiye yarışmacısı Orhan Cesur kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne sorularının yanıtları...

ORHAN CESUR KİMDİR?

Orhan Cesur Aslen Giresunlu ve İstanbul’da yaşıyor. Üç kardeş olan Cesur'un babası polis memuru. Evli ve iki çocuk babası.

31 yaşındaki Orhan Cesur Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunu. Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü okuyor. 10 yıl içerisinde milletvekili olmayı hedefliyor.