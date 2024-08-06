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        Haberler Objektife Takılanlar Orhan Gencebay 80'inci yaşını teknede kutladı - Magazin haberleri

        Orhan Gencebay 80'inci yaşını teknede kutladı

        Orhan Gencebay, 80'inci yaşını ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da kutladı. Gencebay, bir teknede organize edilen kutlamada pasta üflerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 08:13 Güncelleme: 06.08.2024 - 08:13
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 4 Ağustos'ta 80'inci yaşına giren Orhan Gencebay, doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da kutladı.

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        Orhan Gencebay, Cennet Koyu'nda demirlenen bir teknede düzenlenen bir organizasyonda doğum günü pastasını üfledi.

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        Teknede saatlerce süren kutlamanın ardından Orhan Gencebay, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte akşam başka bir mekâna geçti.

        #Orhan Gencebay
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