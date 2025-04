Orhan Özalp: VAR kayıtları acilen açıklansın

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Göztepe'ye 3-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"Bugün başkanımız Serdal Adalı'nın burada yaptığı konuşmanın, tarihi konuşmanın, her satırı gerçeklerle ve doğrularla dolu konuşmanın, gündüz açıklanan PFDK kararları neticesinde başkanımıza 45 gün hak mahrumiyeti sonrasında bugün futbol adına yaşananlarla da o konuşmanın diyeti ödetildiği için karşınızdayım."

"FUTBOL ADINA YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY KALMAMIŞTIR"

"Riva'dan dizayn edilmiş bir lig, dizayn bir kupa ile aynen devam ediyor! Ön yargılı bir hakemle takımımızın elinden geleni yapmasına rağmen 35. dakikadan itibaren hakemin aldığı kararlar neticesinde futbol adına yapabileceğimiz bir şey kalmamıştır."

"BİR MİSYONLA ATANMIŞ HAKEM..."

"Bir misyonla atanmış bu hakemin, 35. dakikadan başlayan ve ilk yarının sonuna kadar süren iki kritik karar, maçın gidişatını değiştirdi. Maçın hakem yönetimi açısından iki kırılma noktası vardır. Birincisi, hakem, Tayyip Talha'nın kırmızı kartında, rakip oyuncu topa sahip olmadığı halde, topa sahip olma olasılığını Göztepe lehine takdir edip kırmızı kart göstermiştir. İkincisi de Gedson'a yapılan müdahale, ceza sahası dışında başlamış ancak bileşik hareket olduğu için penaltı olmasına rağmen hakem bu şekilde karar vermemiştir."

"VAR KAYITLARININ ACİLEN AÇIKLANMASINI İSTİYORUZ"

"Maçın senaryosunu ve ikinci yarıdaki oyun stratejimizi değiştirecek kritik ve yanlış kararlar, maçın sonucunu daha o dakikada tayin etmiştir. Hakem doğru kararlar vermediği gibi VAR da adeta uyuyakalmış olduğundan dolayı VAR kayıtlarının acilen açıklanmasını istiyoruz."

"BEŞİKTAŞ BURADA SON HESABI KESER"

"Her pozisyonda kararlarını rakipten yana kullanan bu hakem, ligin ilk yarısında aynı şekilde Kayserispor maçında da benzer bir pozisyonda penaltımızı vermemiştir. Beşiktaş olarak soruyoruz, maçın sonucu önceden belli olduğunda mı, operasyon yapılacağı zaman mı bu hakemi görevlendiriyorsunuz? Hakem, maçta bütün haklarını her pozisyonda Beşiktaş aleyhine kullanarak hakkımızı yemiştir. Birileri aklınca bu maçta Beşiktaş'a, söylediği doğrulara karşılık hesap kesmeye kalkmış olsa da, biz her zaman söyledik, Beşiktaş burada son hesabı keser."

"ANLADIĞINIZ DİLDEN KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Başkanımıza bugün eşi görülmemiş bir ceza verip maça gelmesine engel olacaksınız, üstüne de maçın dengesini hakemle bozacaksınız! Biz elinizi de oyununuzu da planlarınızı da görüyoruz. Ligi dizayn etmeye çalıştığınız gibi kupada da yapmak istediklerini futbol adına üzülerek izliyoruz. Çünkü futbolun marka değerini yerle yeksan etmeye devam ediyorsunuz. Bundan sonra sizinle anladığınız dilden konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'de futbol, bu yönetim Riva'da olduğu sürece devam ettirilemez! Bu şekilde lig de kupa da herhangi bir yere varamaz. Başkanımıza 45-100 maç da verseniz, sizinle olan mücadelemizden bir adım geri atmayacağız."

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

"Bu sonuç için üzgünüz. Ancak bize her durumda destek olan taraftarımıza destekleri ve arkamızda oldukları için teşekkür ederiz."