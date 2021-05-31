Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamŞirketler
ABONE OL

Orka Holding Investcorp'taki hisselerini geri aldı

Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Orka Holding, 2012 yılında ortaklık kurduğu Investcorp'taki hisselerini geri aldı. Investcorp ile hisse devrine yönelik son bir yıldır görüşme halinde olduklarını belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Centilmence anlaşarak hisselerimizi geri aldık. Damat Tween ve D'S damat markalarımızla yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak ve tüm enerjimizle devam ediyoruz. Global çapta mağazalaşmaya ve dijital teknolojiye yönelik yatırımlarımız daha da artacak. Moda sektöründe ilklere imza atmayı sürdüreceğiz" dedi

Orka Holding Investcorp'taki hisselerini geri aldı
HABERTURK.COM

Orka Holding, 2012 yılında ortaklık kurduğu Investcorp'taki hisselerini geri aldığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu'nun Investcorp'daki hisselerin Orka Holding tarafından devralınması işlemine izin vermesinin ardından, yüzde 100 Türk sermayeli bir yapı ile faaliyetlerin sürdürüleceği kaydedildi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Investcorp ile hisse devrine yönelik son bir yıldır görüşme halinde olduklarını belirterek, "Centilmence anlaşarak hisselerimizi geri aldık. Her zaman olduğu gibi hedeflerimiz büyük. Damat Tween ve D'S damat markalarımızla yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak ve tüm enerjimizle devam ediyoruz. Global çapta mağazalaşmaya ve dijital teknolojiye yönelik yatırımlarımız daha da artacak. Moda sektöründe ilklere imza atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'YENİ MAĞAZA AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Her yıl yurt dışı yatırımlarını ve satış ağlarını genişleterek ihracatı artırdıklarını vurgulayan Orakçıoğlu, "İtalya'dan Avustralya'ya, İspanya'dan Rusya'ya, Almanya'dan Dubai'ye 80'i aşkın ülkede toplam 431 mağaza ile yer alıyoruz. Pandemiye rağmen geçen yıl Polonya, Mogadişu, Nairobi, Duşanbe, Taşkent, Aşkabat ve Bosna gibi merkezlerde toplam 8 mağaza açtık. Bu yıl da yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza yeni mağazalar açarak devam edeceğiz. Bu yıl İspanya'da 6 noktada El Corte Ingles departman store'larda yer alacağız. Dubai'de 3, Moskova'da 2, Güney Afrika'da 2, Bosna Hersek'te ve Özbekistan'da da birer mağaza açacağız. Yine Rusya, Güney Afrika, Gürcistan, Polonya, Kazakistan ve Orta Doğu'da yatırımlarımız sürecek" dedi.

Mağazalaşmanın yanında dijital teknolojide de yatırımlar yaptıklarını belirten Orakçıoğlu, "Pandemiden çok daha önce dijital altyapıya yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz. Online mağazalarımızın alışveriş trafiği geçen yıl yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. Bunların yanında Teknolojiyi, deneyimli stil danışmanlarının kişisel dokunuşlarıyla birleştirip kullanıcılarına kişiselleştirilmiş stil deneyimi ile online alışveriş ayrıcalığı sunan Clotie uygulamasına melek yatırımcı olduk" bilgilerini paylaştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşbir Sentetik en büyük 500 sanayici arasına girdi
İŞ-YAŞAMİşbir Sentetik IS0 500'e adım attı
TÜSİAD'dan nitelikli insan kaynağı projesi
İŞ-YAŞAM4 yılda 100 bin kişiyi eğitim verecek
Bakan Muş: Azerbaycan ile ikili ticaret hacmi 4.6 milyar dolar oldu
İŞ-YAŞAMKarabağ'ın yeniden imarında etkin rol talebi
Karaca: Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü
İŞ-YAŞAM'Böyle bir büyüme dünya rekorudur'
İş dünyası büyüme verilerini değerlendirdi
İŞ-YAŞAMİş dünyasından 'büyüme' değerlendirmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek
İŞ-YAŞAM'Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek'
Bakan Elvan: İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi
İŞ-YAŞAMBakan Elvan'dan büyüme açıklaması
Sendikaların zam teklifi belli oldu
İŞ-YAŞAMKamu işçilerinin zam pazarlığı başladı
Bakan Muş: Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü
İŞ-YAŞAM'Büyümenin lokomotifi ihracat'
Dardanel Yunan rakibini satın aldı - haberler
İŞ-YAŞAMDardanel Yunan rakibini satın aldı