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Orka Holding, 2012 yılında ortaklık kurduğu Investcorp'taki hisselerini geri aldığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu'nun Investcorp'daki hisselerin Orka Holding tarafından devralınması işlemine izin vermesinin ardından, yüzde 100 Türk sermayeli bir yapı ile faaliyetlerin sürdürüleceği kaydedildi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Investcorp ile hisse devrine yönelik son bir yıldır görüşme halinde olduklarını belirterek, "Centilmence anlaşarak hisselerimizi geri aldık. Her zaman olduğu gibi hedeflerimiz büyük. Damat Tween ve D'S damat markalarımızla yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak ve tüm enerjimizle devam ediyoruz. Global çapta mağazalaşmaya ve dijital teknolojiye yönelik yatırımlarımız daha da artacak. Moda sektöründe ilklere imza atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'YENİ MAĞAZA AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Her yıl yurt dışı yatırımlarını ve satış ağlarını genişleterek ihracatı artırdıklarını vurgulayan Orakçıoğlu, "İtalya'dan Avustralya'ya, İspanya'dan Rusya'ya, Almanya'dan Dubai'ye 80'i aşkın ülkede toplam 431 mağaza ile yer alıyoruz. Pandemiye rağmen geçen yıl Polonya, Mogadişu, Nairobi, Duşanbe, Taşkent, Aşkabat ve Bosna gibi merkezlerde toplam 8 mağaza açtık. Bu yıl da yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza yeni mağazalar açarak devam edeceğiz. Bu yıl İspanya'da 6 noktada El Corte Ingles departman store'larda yer alacağız. Dubai'de 3, Moskova'da 2, Güney Afrika'da 2, Bosna Hersek'te ve Özbekistan'da da birer mağaza açacağız. Yine Rusya, Güney Afrika, Gürcistan, Polonya, Kazakistan ve Orta Doğu'da yatırımlarımız sürecek" dedi.

Mağazalaşmanın yanında dijital teknolojide de yatırımlar yaptıklarını belirten Orakçıoğlu, "Pandemiden çok daha önce dijital altyapıya yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz. Online mağazalarımızın alışveriş trafiği geçen yıl yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. Bunların yanında Teknolojiyi, deneyimli stil danışmanlarının kişisel dokunuşlarıyla birleştirip kullanıcılarına kişiselleştirilmiş stil deneyimi ile online alışveriş ayrıcalığı sunan Clotie uygulamasına melek yatırımcı olduk" bilgilerini paylaştı.