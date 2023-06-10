Dev finalin dev kadrosu! İnter Manchester City kadro değeri ne kadar?

HABERTURK.COM / Ajanslar

Portekiz Ligi ekibi Benfica, Hollanda Eredivisie´de Feynoord forması giyen 22 yaşındaki oyuncu Orkun Kökçü´yü 25 milyon Euro ve 5 milyon Euro bonuslarla kadrosuna kattığını açıkladı.

Portekiz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan milli oyuncunun serbest kalma bedeli ise 150 milyon Euro olarak belirlendiği açıklandı.

Öte yandan oyuncunun sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 25 pay maddesi de olduğu aktarıldı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Feyenoord'da başlayan Orkun, 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynadı, bu sezon ise Hollanda Birinci Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.