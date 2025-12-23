Habertürk
        Orkun Kökçü'den hakem tepkisi

        Orkun Kökçü'den hakem tepkisi

        Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Türkiye Kupası'nda 2-1 yendikleri Fenerbahçe maçının hakem yönetimine ilişkin, "Hakemlerin kararları psikolojimizi bozuyor" dedi.

        Giriş: 23.12.2025 - 23:24 Güncelleme: 23.12.2025 - 23:24
        Orkun Kökçü'den hakem tepkisi!
        Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın orta sahası Orkun Kökçü, hakem yönetimini eleştirdi.

        "SEZON İÇİNDE BAZI TALİHSİZLİKLER OLDU"

        Maçı değerlendiren Orkun Kökçü "Çok iyi başladık, kontrol bizdeydi. Hakimiyet bizdeydi. Sonda da güzel bir son dakika golüyle... O daha da keyifli oldu. Galibiyet, 3 puan, derbi önemli. Sezon içinde bazı talihsizlikler oldu. Bu yılı 2 galibiyetle kapatmak güzel oldu. Kısa bir tatil, sonra Antalya kampı olacak. Orada iyi hazırlayacağız kendimizi ikinci yarıya. Daha iyi performans ve sonuçlarla döneceğiz." dedi.

        HAKEM TEPKİSİ

        Açıklamalarına devam eden Orkun Kökçü "Geçen Fenerbahçe maçında kırmızı gördüm, evet doğru olabilir. Trabzon maçında normal müdahalede, hemen bir kırmızı olur mu! Bu da futbolcunun psikolojisini bozuyor. Maçta gireceğim korkuyorum. Hakem haklıysa atabilir ama hemen VAR'a gidiyorlar. El Bilal aşile basıyor ama ertesi gün Fenerbahçe maçında oluyor, yok. O da psikolojimizi bozuyor. Öyle bir kararı görünce kendimi tutuyorum. O da yüzde yüz oynamama engel oluyor. Bir çözümünü buluruz inşallah." ifadelerini kullandı.

