        Orkun Kökçü: Mustafa genç ve yetenekli bir oyuncu - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü: Mustafa genç ve yetenekli bir oyuncu

        Beşiktaş'ın orta sahası Orkun Kökçü, Başakşehir'i 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından takım arkadaşı Mustafa Erhan Hekimoğlu'yla ilgili, "Mustafa genç ve yetenekli bir oyuncu, onunla ilgilenmeye çalışıyoruz" dedi.

        Giriş: 15.02.2026 - 23:09 Güncelleme: 15.02.2026 - 23:09
        Orkun'dan Mustafa Hekimoğlu'na övgü!
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Orkun Kökçü, açıklamalarda bulundu.

        MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU'NA ÖVGÜ

        Galibiyet golünü atan Mustafa Hekimoğlu'ndan övgüyle söz eden Kökçü, "Mustafa genç ve yetenekli bir oyuncu. Onunla ilgilenmeye çalışıyoruz elimden geldiğince. Biz de o yollardan geçtik. Ben genç oyuncuları seviyorum. Bana Feyenoord'da Robin van Persie ve Dirk Kuyt çok yardımcı oldu. Ben de ilgilenebileceğim kadar yapıyorum. Tek ben değil, tüm arkadaşlarım öyle. İyi bir grup olduk. Hava iyi. Herkes herkesle çok iyi anlaşıyor. Mustafa için ayrı mutluyum. Önemli bir golle 3 puanı getirdi. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

        "PES ETMEDİK"

        Maçın oynandığı zemin hakkında konuşan takım kaptanı, "Buraya milli takımla geliyordum ve zemin çok iyiydi. Bugün zemin ağır ve kaygandı. İstediğimiz oyunu gösteremedik. İlk yarıda zorlandım. Kolay atacağım topları atamadım, top kayıpları oldu. Pes etmedik. İlk golden sonra insan daha da rahat oluyor. İllaki bir pozisyon yakalarım diye maça devam ettim. Kafam daha rahat. Onun sonunda da pozisyona girip golümü attım. En önemli şimdi 3 puan. Zor bir maçtı. Başakşehir de iyi bir takım. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüze bakacağız. Hava iyi, hava güzel. Herkes herkesle iyi anlaşıyor. Kamplar güzel geçiyor. Pek de sakat hissetmedim son anlarda, yorgundum. O da sahaya endeksli bir şey." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu

        (DHA)- SULTANGAZİ Cebeci Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kot pantolon ihracat atölyesinde çalışan yaklaşık 60 işçi, zam talebinde bulununca hem maaş hem de tazminatlarından olduklarını söyledi. İşverenin '15 gün ücretsiz izin' vererek evlerine gönderdiği işçiler, geri döndüklerinde boş atölyeyle...
