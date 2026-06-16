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        Haberler Spor Futbol Orkun Kökçü'nün abisi Vanspor'da

        Orkun Kökçü'nün abisi Vanspor'da

        TFF 1. Lig'in yeni ekibi Vanspor Futbol Kulübü, Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü'yü kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        Orkun Kökçü'nün abisi Vanspor'da!

        Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü, TFF 1. Lig'in yeni ekibi Vanspor Futbol Kulübü'ne transfer oldu.

        Vanspor FK’den yapılan açıklamada, son olarak Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Açıklamada, "Orta saha bölgesinde görev yapan Ozan Can Kökçü’nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar dileriz" denildi. Ozan Can Kökçü'nün Beşiktaş’ta forma giyen Orkun Kökçü'nün ağabeyi olduğu belirtildi.

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