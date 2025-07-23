Orkun Kökçü: Zor bir maç bizi bekliyor!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü, mücadele öncesi HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Yarın zor bir maç bizi bekliyor ama kısa da olsa takıma katıldım. Taktiksel ve fiziksel olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hazırlık maçlarına ağırlık koymamak lazım, her şey bundan sonra başlayacak. Takım olarak bunun farkındayız, o yüzden iyi hazırlandık. Kendimize ve planımıza güveniyoruz, ona sadık kalacağız. İnşallah güzel bir sonuçla diğer maça gitmek istiyoruz.

"KENDİ EVİMDE MAÇA ÇIKACAĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Kendi evimde maça çıkacağım için çok heyecanlıyım. Taraftarlarımızı bekliyoruz, onların desteğine ihtiyacımız var. Stadın full olacağına eminim, çok güzel bir gün bizi bekliyor. İlk maçımıza çıkacağız, inşallah güzel günü iyi bir sonuçla tamamlayabiliriz.