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Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı başvuruları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Yaşanan bu gelişmenin ardından, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gündemdeki yerini aldı. Farklı branşlarda; 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli olmak üzere toplamda 1613 personel alımı yapılacak. İşte Orman Genel Müdürlüğü personel başvuru tarihleri...

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  • Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?

    Orman Genel Müdürlüğü çeşitli branşlarda 1613 personel alımı yapıyor. Orman Genel Müdürlüğü personel alımının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?" İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?

    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAÇ PERSONEL ALACAK?

    Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha yeşil bir Türkiye için güçlerine güç katacak mesai arkadaşlarını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

     
  • Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?

    "Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2023 yılı ocak ayı içerisinde, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun."

     
  • Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?

    OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 

    OGM'den başvuru şartları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak OGM hangi bölümlere personel alacağını açıkladı.

     
  • Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?

    OGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.
  • Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?

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