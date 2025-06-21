Orman girişleri yasaklandı mı, hangi illerde ormana girmek yasak? Ormanda piknik ve mangal yasak mı?
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman girişleri için düzenleme geldi. Valilikler orman yangınlarının önüne geçebilmek için çeşitli yasaklar uyguluyor. Bazı piknik ve mesire alanlarının dışında kalan ormanlık alanlara girişler kapatılarak yangınların önüne geçilmesi hedefleniyor. Peki Orman girişleri yasaklandı mı, hangi illerde ormana girmek yasak? Ormanda piknik ve mangal yasak mı?
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber ormanlar için önlemler alınıyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı tedbirler başlıyor. Peki Orman girişleri yasaklandı mı, hangi illerde ormana girmek yasak? Ormanda piknik ve mangal yasak mı?
ORMANA GİRİŞ YASAK MI?
İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.
İstanbul Valiliği Duyurdu: Ormana Girişler Yasak
İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı bir dizi önlem alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yaz mevsiminin etkisiyle özellikle ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinde artış gözlenmektedir. Bu durum, kasten ya da hatalı davranışlar nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınları riskini artırmaktadır. İstanbul Valiliği olarak bu risklerin önüne geçebilmek için bir dizi tedbiri uygulama kararı almış bulunmaktayız. Bu kapsamda, İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler, mangal, tüp kullanımı, nargile vb. sebeplerle ateş yakmak 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. Maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. Ancak İstanbullu hemşerilerimizin aşağıda belirtilen piknik - mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında mangal - piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmalarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.
Ormana Giriş Yasağı Kapsamının Dışında Kalan Yerler
1 İstanbul Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı (GB1)
2 İstanbul Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı
3 İstanbul Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı
4 İstanbul Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı
5 İstanbul Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı
6 İstanbul Sarıyer Bentler Tabiat Parkı
7 İstanbul Adalar Büyükada Tabiat Parkı
8 İstanbul Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı
9 İstanbul Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı
10 İstanbul Adalar Dilburnu Tabiat Parkı
11 İstanbul Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı
12 İstanbul Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı
13 İstanbul Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı
14 İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
15 İstanbul Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı
16 İstanbul Sarıyer Irmak Tabiat Parkı
17 İstanbul Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı
18 İstanbul Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı
19 İstanbul Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı
20 İstanbul Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı
21 İstanbul Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı
22 İstanbul Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı
23 İstanbul Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı
24 İstanbul Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı
25 İstanbul Beykoz Göztepe Tabiat Parkı
26 İstanbul Silivri Danamandıra Tabiat Parkı
2-İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli Orman Parkları
1 İstanbul Şile Bucaklı Kilimli Orman Parkı
2 İstanbul Şile Kurna Orman Parkı
3 İstanbul Şile Meşrutiyet (Kurucadere) Orman Parkı
4 İstanbul Şile Alacalı (Talisiye) Orman Parkı
5 İstanbul Şile Doğancalı (Ağılsırtı) Orman Parkı
6 İstanbul Şile Sahilköy (Kocaiskele) Orman Parkı
7 İstanbul Şile Karakiraz Köyü (Dereağzı) Orman Parkı
8 İstanbul Şile Karaburun (Kurna) Mesire Yeri
9 İstanbul Şile Kara Kiraz Köyü (İncekum) Orman Parkı
10 İstanbul Şile Sahilköy (Kavaklar) Orman Parkı
11 İstanbul Şile Kızılcaköy (Çamurpınar) Orman Parkı
12 İstanbul Şile Sülüklügöl (Alacalı) Orman Parkı
13 İstanbul Şile Sofular köyü (Ortakıran) Orman Parkı
14 İstanbul Şile Kocakuş Orman Parkı
15 İstanbul Şile Küpelitaş Orman Parkı
16 İstanbul Şile Sofular (Kurucadere) Orman Parkı
17 İstanbul Şile Balibey Orman Parkı
18 İstanbul Şile Yeniköy (Kaletepe) Orman Parkı
19 İstanbul Şile Kabakoz(Devrenlik) Orman Parkı
20 İstanbul Şile Karamandere Orman Parkı
21 İstanbul Şile Ovacık Köyü (Filya) Orman Parkı
22 İstanbul Şile Kırandere Mesire Yeri
23 İstanbul Şile Kaletepe Mesire Yeri
24 İstanbul Şile Karacaaçmalar Orman Parkı
25 İstanbul Şile Üvezli Köyü (Kabaklıağılsırtı) Orman Parkı
26 İstanbul Şile Yeşilvadi Dörtyol Orman Parkı
27 İstanbul Şile Darlık Köyü (Kabaağaç) Orman Parkı
28 İstanbul Şile AVCIKORU
29 İstanbul Şile Alacalı Ören
30 İstanbul Şile Yazımanayır Orman Parkı
31 İstanbul Çatalca Aydınlar Köyü Or. İçi Din. Yeri
32 İstanbul Çatalca Köykenarı (Gümüşpınar) Or. İçi Din. Yeri
33 İstanbul Çatalca Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri
34 İstanbul Çatalca Küptepe Orman İçi Dinlenme Yeri
35 İstanbul Çatalca Hacıçeşme Orman İçi Dinlenme Yeri
36 İstanbul Çatalca Harmanlar Üstü Orman İçi Dinlenme Yeri
37 İstanbul Çatalca Karapınar Orman İçi Dinlenme Yeri
38 İstanbul Çatalca Karasakal Orman İçi Dinlenme Yeri
39 İstanbul Çatalca Çeşmeci Pınarı Orman İçi Dinlenme Yeri
40 İstanbul Çatalca Kabakça Orman İçi Dinlenme Yeri
41 İstanbul Çatalca Ekmekçioğlu Orman İçi Dinlenme Yeri
42 İstanbul Çatalca Bekirli Köyü (İhsaniye Yolu) Orman İçi Dinlenme Yeri
43 İstanbul Çatalca İnceğiz Köyü Orman İçi Dinlenme Yeri
44 İstanbul Çatalca Devekoşan Orman İçi Dinlenme Yeri
45 İstanbul Arnavutköy Kestanelik Orman İçi Dinlenme Yeri
46 İstanbul Arnavutköy Yeldeğirmeni Orman İçi Dinlenme Yeri
47 İstanbul Arnavutköy Germealtı Orman İçi Dinlenme Yeri
48 İstanbul Arnavutköy Boyalık Köyü (Ambardolduran) Orman İçi Dinlenme Yeri
49 İstanbul Çatalca Maraşal Fevzi Çakmak Orman Parkı
50 İstanbul Silivri Küçüksinekli Köyü (Baraj) Orman İçi Dinlenme Yeri
51 İstanbul Silivri Kocamekan Orman İçi Dinlenme Yeri
52 İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Orman İçi Dinlenme Yeri
53 İstanbul Çatalca Çiftlikköy Orman İçi Dinlenme Yeri
54 İstanbul Eyüp Binbaşı Çeşmesi
55 İstanbul Eyüp Elmalı Tepe
56 İstanbul Eyüp Kurtkemeri
57 İstanbul Eyüp Çatalmeşe
58 İstanbul Adalar Çınar (A Bölümü)
İstanbul Adalar Çınar (B Bölümü)
İstanbul Adalar Çınar (C Bölümü)
İstanbul Adalar Çınar (D Bölümü)
59 İstanbul Adalar Aşıklar
60 İstanbul Adalar Büyüktur
61 İstanbul Adalar Çamlimanı
62 İstanbul Adalar Adapark Eskibağ
63 İstanbul Adalar Panorama
64 İstanbul Adalar Kalpazankaya
65 İstanbul Adalar Zeytinlik
66 İstanbul Ümraniye Çır Çır
67 İstanbul Çekmeköy Güvercinlik
68 İstanbul Çekmeköy Rahmi Demir
69 İstanbul Çekmeköy Çatalmeşe
70 İstanbul Çekmeköy Muhsin Yazıcıoğlu
71 İstanbul Çekmeköy Nurtepe
72 İstanbul Çekmeköy Reşadiye
73 İstanbul Çekmeköy Küçükkoru
74 İstanbul Çekmeköy Nişantepe
75 İstanbul Çekmeköy Taşdelen Konaklamalı
76 İstanbul Çekmeköy Taşdelen Konaklamasız
77 İstanbul Çekmeköy Taşlıtepe
78 İstanbul Beykoz Ali Bahadır
79 İstanbul Beykoz Karlıtepe
80 İstanbul Beykoz Kaymakdonduran
81 İstanbul Beykoz Kaynarca
82 İstanbul Beykoz Poyrazköy
83 İstanbul Beykoz Tokatköy
84 İstanbul Beykoz Fatih Sultan Mehmet
85 İstanbul Beykoz Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı
86 İstanbul Ümraniye Hekimbaşı
87 İstanbul Ümraniye Ümraniye Şehir Ormanı
88 İstanbul Beykoz Yıldıztepe
89 İstanbul Beykoz Kavacık
90 İstanbul Tuzla Akfırat
91 İstanbul Kartal Aydos (Ayazma) Şehir Ormanı
92 İstanbul Kartal Aydos
93 İstanbul Kartal Başıbüyük
94 İstanbul Kartal Fındıklı
95 İstanbul Kartal Gülensu
96 İstanbul Kartal Karasudere
97 İstanbul Tuzla Tuzla
98 İstanbul Çekmeköy Koçullu
99 İstanbul Çekmeköy Meşe Altı (Ömerli)
100 İstanbul Beykoz Cumhuriyet Köy
101 İstanbul Beykoz Riva Çayağzı
102 İstanbul Sultanbeyli Ballıca
103 İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan
104 İstanbul Sultanbeyli Kurna Köyü
105 İstanbul Sancaktepe Meşelik
106 İstanbul Sultanbeyli Paşaköy
107 İstanbul Sancaktepe Aydos Millet Bahçesi ( Eski Adı Sancaktepe)
108 İstanbul Sultanbeyli Sazakçeşme
109 İstanbul Sultanbeyli Şalgamlıdere
110 İstanbul Sultanbeyli Tavukçu Yolu
111 İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan
112 İstanbul Sultanbeyli Aydos Kalesi
113 İstanbul Sultanbeyli Abdurrahmangazi
114 İstanbul Pendik Emirli
115 İstanbul Tuzla Mercan Yuvası
116 İstanbul Beykoz Gümüşsuyu
117 İstanbul Sarıyer Yeşiltepe
118 İstanbul Sarıyer Kurtyolu
119 İstanbul Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı
120 İstanbul Sultangazi Hacı Bektaş-I Veli
121 İstanbul Arnavutköy Boğazköy
122 İstanbul Eyüp Göktürk
123 İstanbul Eyüp Çiçekçiler
124 İstanbul Eyüp Azizpaşa
125 İstanbul Eyüp Uluslar Arası Kent Ormanı
126 İstanbul Arnavutköy Taşoluk
127 İstanbul Arnavutköy İmrahor
128 İstanbul Arnavutköy Kayabaşı
129 İstanbul Arnavutköy Tayakadın
130 İstanbul Ümraniye Osmangazi Korusu
131 İstanbul Çekmeköy Beyzade
132 İstanbul Maltepe Ataşehir
133 İstanbul Kağıthane Kağıthane
134 İstanbul Arnavutköy Fındıkdere
135 İstanbul Çekmeköy Çamlık
136 İstanbul Çekmeköy İbni Sina
137 İstanbul Üsküdar Üsküdar Şehir Ormanı
138 İstanbul Çekmeköy Hanzade
139 İstanbul Sancaktepe Hilal Konaklamasız Orman Parkı
140 İstanbul Eyüpsultan Kurtkemeri
141 İstanbul Çatalca Gölbaşı Konaklamasız Orman Parkı
142 İstanbul Beykoz Paşamandıra Konaklamasız Orman Parkı
143 İstanbul Adalar Büyükada Ekoturizm Alanı