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        Haberler Bilgi Yaşam Orman girişleri yasaklandı mı, hangi illerde ormana girmek yasak? Ormanda piknik ve mangal yasak mı?

        Orman girişleri yasaklandı mı, hangi illerde ormana girmek yasak? Ormanda piknik ve mangal yasak mı?

        Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman girişleri için düzenleme geldi. Valilikler orman yangınlarının önüne geçebilmek için çeşitli yasaklar uyguluyor. Bazı piknik ve mesire alanlarının dışında kalan ormanlık alanlara girişler kapatılarak yangınların önüne geçilmesi hedefleniyor. Peki Orman girişleri yasaklandı mı, hangi illerde ormana girmek yasak? Ormanda piknik ve mangal yasak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:22
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        Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber ormanlar için önlemler alınıyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı tedbirler başlıyor. Peki Orman girişleri yasaklandı mı, hangi illerde ormana girmek yasak? Ormanda piknik ve mangal yasak mı?

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        ORMANA GİRİŞ YASAK MI?

        İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

        İstanbul Valiliği Duyurdu: Ormana Girişler Yasak

        İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı bir dizi önlem alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yaz mevsiminin etkisiyle özellikle ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinde artış gözlenmektedir. Bu durum, kasten ya da hatalı davranışlar nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınları riskini artırmaktadır. İstanbul Valiliği olarak bu risklerin önüne geçebilmek için bir dizi tedbiri uygulama kararı almış bulunmaktayız. Bu kapsamda, İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler, mangal, tüp kullanımı, nargile vb. sebeplerle ateş yakmak 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. Maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. Ancak İstanbullu hemşerilerimizin aşağıda belirtilen piknik - mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında mangal - piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmalarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

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        Ormana Giriş Yasağı Kapsamının Dışında Kalan Yerler

        1 İstanbul Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı (GB1)

        2 İstanbul Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı

        3 İstanbul Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı

        4 İstanbul Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı

        5 İstanbul Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı

        6 İstanbul Sarıyer Bentler Tabiat Parkı

        7 İstanbul Adalar Büyükada Tabiat Parkı

        8 İstanbul Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı

        9 İstanbul Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı

        10 İstanbul Adalar Dilburnu Tabiat Parkı

        11 İstanbul Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı

        12 İstanbul Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı

        13 İstanbul Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

        14 İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı

        15 İstanbul Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı

        16 İstanbul Sarıyer Irmak Tabiat Parkı

        17 İstanbul Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı

        18 İstanbul Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı

        19 İstanbul Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı

        20 İstanbul Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı

        21 İstanbul Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı

        22 İstanbul Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı

        23 İstanbul Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı

        24 İstanbul Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı

        25 İstanbul Beykoz Göztepe Tabiat Parkı

        26 İstanbul Silivri Danamandıra Tabiat Parkı

        2-İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli Orman Parkları

        1 İstanbul Şile Bucaklı Kilimli Orman Parkı

        2 İstanbul Şile Kurna Orman Parkı

        3 İstanbul Şile Meşrutiyet (Kurucadere) Orman Parkı

        4 İstanbul Şile Alacalı (Talisiye) Orman Parkı

        5 İstanbul Şile Doğancalı (Ağılsırtı) Orman Parkı

        6 İstanbul Şile Sahilköy (Kocaiskele) Orman Parkı

        7 İstanbul Şile Karakiraz Köyü (Dereağzı) Orman Parkı

        8 İstanbul Şile Karaburun (Kurna) Mesire Yeri

        9 İstanbul Şile Kara Kiraz Köyü (İncekum) Orman Parkı

        10 İstanbul Şile Sahilköy (Kavaklar) Orman Parkı

        11 İstanbul Şile Kızılcaköy (Çamurpınar) Orman Parkı

        12 İstanbul Şile Sülüklügöl (Alacalı) Orman Parkı

        13 İstanbul Şile Sofular köyü (Ortakıran) Orman Parkı

        14 İstanbul Şile Kocakuş Orman Parkı

        15 İstanbul Şile Küpelitaş Orman Parkı

        16 İstanbul Şile Sofular (Kurucadere) Orman Parkı

        17 İstanbul Şile Balibey Orman Parkı

        18 İstanbul Şile Yeniköy (Kaletepe) Orman Parkı

        19 İstanbul Şile Kabakoz(Devrenlik) Orman Parkı

        20 İstanbul Şile Karamandere Orman Parkı

        21 İstanbul Şile Ovacık Köyü (Filya) Orman Parkı

        22 İstanbul Şile Kırandere Mesire Yeri

        23 İstanbul Şile Kaletepe Mesire Yeri

        24 İstanbul Şile Karacaaçmalar Orman Parkı

        25 İstanbul Şile Üvezli Köyü (Kabaklıağılsırtı) Orman Parkı

        26 İstanbul Şile Yeşilvadi Dörtyol Orman Parkı

        27 İstanbul Şile Darlık Köyü (Kabaağaç) Orman Parkı

        28 İstanbul Şile AVCIKORU

        29 İstanbul Şile Alacalı Ören

        30 İstanbul Şile Yazımanayır Orman Parkı

        31 İstanbul Çatalca Aydınlar Köyü Or. İçi Din. Yeri

        32 İstanbul Çatalca Köykenarı (Gümüşpınar) Or. İçi Din. Yeri

        33 İstanbul Çatalca Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri

        34 İstanbul Çatalca Küptepe Orman İçi Dinlenme Yeri

        35 İstanbul Çatalca Hacıçeşme Orman İçi Dinlenme Yeri

        36 İstanbul Çatalca Harmanlar Üstü Orman İçi Dinlenme Yeri

        37 İstanbul Çatalca Karapınar Orman İçi Dinlenme Yeri

        38 İstanbul Çatalca Karasakal Orman İçi Dinlenme Yeri

        39 İstanbul Çatalca Çeşmeci Pınarı Orman İçi Dinlenme Yeri

        40 İstanbul Çatalca Kabakça Orman İçi Dinlenme Yeri

        41 İstanbul Çatalca Ekmekçioğlu Orman İçi Dinlenme Yeri

        42 İstanbul Çatalca Bekirli Köyü (İhsaniye Yolu) Orman İçi Dinlenme Yeri

        43 İstanbul Çatalca İnceğiz Köyü Orman İçi Dinlenme Yeri

        44 İstanbul Çatalca Devekoşan Orman İçi Dinlenme Yeri

        45 İstanbul Arnavutköy Kestanelik Orman İçi Dinlenme Yeri

        46 İstanbul Arnavutköy Yeldeğirmeni Orman İçi Dinlenme Yeri

        47 İstanbul Arnavutköy Germealtı Orman İçi Dinlenme Yeri

        48 İstanbul Arnavutköy Boyalık Köyü (Ambardolduran) Orman İçi Dinlenme Yeri

        49 İstanbul Çatalca Maraşal Fevzi Çakmak Orman Parkı

        50 İstanbul Silivri Küçüksinekli Köyü (Baraj) Orman İçi Dinlenme Yeri

        51 İstanbul Silivri Kocamekan Orman İçi Dinlenme Yeri

        52 İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Orman İçi Dinlenme Yeri

        53 İstanbul Çatalca Çiftlikköy Orman İçi Dinlenme Yeri

        54 İstanbul Eyüp Binbaşı Çeşmesi

        55 İstanbul Eyüp Elmalı Tepe

        56 İstanbul Eyüp Kurtkemeri

        57 İstanbul Eyüp Çatalmeşe

        58 İstanbul Adalar Çınar (A Bölümü)

        İstanbul Adalar Çınar (B Bölümü)

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        İstanbul Adalar Çınar (C Bölümü)

        İstanbul Adalar Çınar (D Bölümü)

        59 İstanbul Adalar Aşıklar

        60 İstanbul Adalar Büyüktur

        61 İstanbul Adalar Çamlimanı

        62 İstanbul Adalar Adapark Eskibağ

        63 İstanbul Adalar Panorama

        64 İstanbul Adalar Kalpazankaya

        65 İstanbul Adalar Zeytinlik

        66 İstanbul Ümraniye Çır Çır

        67 İstanbul Çekmeköy Güvercinlik

        68 İstanbul Çekmeköy Rahmi Demir

        69 İstanbul Çekmeköy Çatalmeşe

        70 İstanbul Çekmeköy Muhsin Yazıcıoğlu

        71 İstanbul Çekmeköy Nurtepe

        72 İstanbul Çekmeköy Reşadiye

        73 İstanbul Çekmeköy Küçükkoru

        74 İstanbul Çekmeköy Nişantepe

        75 İstanbul Çekmeköy Taşdelen Konaklamalı

        76 İstanbul Çekmeköy Taşdelen Konaklamasız

        77 İstanbul Çekmeköy Taşlıtepe

        78 İstanbul Beykoz Ali Bahadır

        79 İstanbul Beykoz Karlıtepe

        80 İstanbul Beykoz Kaymakdonduran

        81 İstanbul Beykoz Kaynarca

        82 İstanbul Beykoz Poyrazköy

        83 İstanbul Beykoz Tokatköy

        84 İstanbul Beykoz Fatih Sultan Mehmet

        85 İstanbul Beykoz Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı

        86 İstanbul Ümraniye Hekimbaşı

        87 İstanbul Ümraniye Ümraniye Şehir Ormanı

        88 İstanbul Beykoz Yıldıztepe

        89 İstanbul Beykoz Kavacık

        90 İstanbul Tuzla Akfırat

        91 İstanbul Kartal Aydos (Ayazma) Şehir Ormanı

        92 İstanbul Kartal Aydos

        93 İstanbul Kartal Başıbüyük

        94 İstanbul Kartal Fındıklı

        95 İstanbul Kartal Gülensu

        96 İstanbul Kartal Karasudere

        97 İstanbul Tuzla Tuzla

        98 İstanbul Çekmeköy Koçullu

        99 İstanbul Çekmeköy Meşe Altı (Ömerli)

        100 İstanbul Beykoz Cumhuriyet Köy

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        101 İstanbul Beykoz Riva Çayağzı

        102 İstanbul Sultanbeyli Ballıca

        103 İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan

        104 İstanbul Sultanbeyli Kurna Köyü

        105 İstanbul Sancaktepe Meşelik

        106 İstanbul Sultanbeyli Paşaköy

        107 İstanbul Sancaktepe Aydos Millet Bahçesi ( Eski Adı Sancaktepe)

        108 İstanbul Sultanbeyli Sazakçeşme

        109 İstanbul Sultanbeyli Şalgamlıdere

        110 İstanbul Sultanbeyli Tavukçu Yolu

        111 İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan

        112 İstanbul Sultanbeyli Aydos Kalesi

        113 İstanbul Sultanbeyli Abdurrahmangazi

        114 İstanbul Pendik Emirli

        115 İstanbul Tuzla Mercan Yuvası

        116 İstanbul Beykoz Gümüşsuyu

        117 İstanbul Sarıyer Yeşiltepe

        118 İstanbul Sarıyer Kurtyolu

        119 İstanbul Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı

        120 İstanbul Sultangazi Hacı Bektaş-I Veli

        121 İstanbul Arnavutköy Boğazköy

        122 İstanbul Eyüp Göktürk

        123 İstanbul Eyüp Çiçekçiler

        124 İstanbul Eyüp Azizpaşa

        125 İstanbul Eyüp Uluslar Arası Kent Ormanı

        126 İstanbul Arnavutköy Taşoluk

        127 İstanbul Arnavutköy İmrahor

        128 İstanbul Arnavutköy Kayabaşı

        129 İstanbul Arnavutköy Tayakadın

        130 İstanbul Ümraniye Osmangazi Korusu

        131 İstanbul Çekmeköy Beyzade

        132 İstanbul Maltepe Ataşehir

        133 İstanbul Kağıthane Kağıthane

        134 İstanbul Arnavutköy Fındıkdere

        135 İstanbul Çekmeköy Çamlık

        136 İstanbul Çekmeköy İbni Sina

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        137 İstanbul Üsküdar Üsküdar Şehir Ormanı

        138 İstanbul Çekmeköy Hanzade

        139 İstanbul Sancaktepe Hilal Konaklamasız Orman Parkı

        140 İstanbul Eyüpsultan Kurtkemeri

        141 İstanbul Çatalca Gölbaşı Konaklamasız Orman Parkı

        142 İstanbul Beykoz Paşamandıra Konaklamasız Orman Parkı

        143 İstanbul Adalar Büyükada Ekoturizm Alanı

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