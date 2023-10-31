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        Haberler Gündem 3. Sayfa Orman işçisinden 18 gün sonra acı haber!

        Uçuruma devrilen arazözdeki orman işçisinden 18 gün sonra acı haber!

        Kocaeli'de devriye görevi yapan arazözün uçuruma devrildiği kazada ağır yaralanan orman işçisi Samet Şimşek, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:26 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:26
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        Orman işçisinden 18 gün sonra acı haber!
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        Kocaeli'de, uçuruma devrilen arazözdeki orman işçisi Samet Şimşek (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kaza, 13 Ekim saat 17.00 sıralarında Gölcük ilçesi Yukarıdeğirmendere Mahallesi bal ormanı mevkisinde meydana geldi.

        Muratcan Uygun'un kullandığı Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, devriye görevi sırasında orman yolunda uçuruma devrildi.

        Kazada orman işçisi Arda Yılmaz yaşamını yitirdi, 3 orman işçisi yaralandı. Hastanede tedavi gören işçilerden Samet Şimşek de 18 gün sonra hayatını kaybetti.

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