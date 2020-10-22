Et ve sebzenin uyumuyla harika bir lezzet olan orman kebabı tarifi var sırada. Özel günlerde, hem doyurucu bir o kadar da vitamin deposu olan orman kebabı, misafirlerinize ikram edebileceğiniz güzel akşam yemeği hazırlayabilirsiniz.

Orman Kebabı İçin Gereken Malzemeler:

900 gr but tarafından yağlı koyun eti

4 adet patates

3 adet havuç

5 yemek kaşığı margarin

250 gr soğan

172 kahve fincanı bezelye

1 yemek kaşığı kekik

2-2,5 su bardağı su

Yeteri kadar tuz

Orman Kebabı Yapılışı:

Orman Kebabı Tarifi, Nasıl Yapılır

Et iri kuşbaşı olarak kesilir.

Soğanlar iri olacak şekilde doğranır.

Patatesler sekizer parçaya bölünür.

Havuçlar iki parmak kalınlığında doğranır.

Bir tencereye yağ ve et konur.

Orta harlı ısıda yarım saat pişirilir.

Bu süre sonuna yeteri kadar ılık su ve tuz eklenir.

Tencerenin kapağı kapatılır.

Hafif ateşte 45 dakika pişirilir.

Et yumuşayınca içine patates, havuç ve bezelye katılarak pişirmeye devam ediliri.

Sebzeleri de pişince üzerine kekik serpilir.

Servis tabağına alıp sıcak olarak servis edilir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Yumuşacık kuzu veya dana etiyle yapılır.

Tadı enfes olan bu yemeğin yapılışına dikkat etmek gerekir.

Makbulü, helva gibi dağılan bir et ortaya çıkarmaktır.

İçine eklenen sebzeler de oldukça önemlidir.

Eğer taze bezelye bulamazsanız konserve olarak da kullanabilirsiniz.

Kullanacağınız sebzenin boyutlarında salçasına kadar önem taşır.

Domates veya biber salçası olabilir.