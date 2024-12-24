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        Haberler Gündem Güncel Ormanda "yılbaşı ağacı" nöbeti | Son dakika haberleri

        Orman muhafaza memurlarının "yılbaşı ağacı" nöbeti başladı

        Burdur'da orman muhafaza memurları, yılbaşı öncesi izinsiz çam kesimi, fidan sökümünü önlemek için gece-gündüz devriye görevi yapacak. "Yılbaşı için ağaç kesme, fidan sökme, fidan dik" çağrısı yapan Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, kaçak kesimin engellenmesi için il müdürlüğü binasında ücretsiz fidan dağıtıldığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:30 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:30
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        Ormanda "yılbaşı ağacı" nöbeti
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        Yılbaşı kutlamasında ev, iş yeri ve eğlence mekanlarını süsleme için ormandan çam ağacı dalı ya da fidan sökenlerin engellenmesi için Burdur'da orman muhafaza personelinin "yılbaşı ağacı" nöbeti başladı.

        İl genelindeki ormanlarda, 30 orman muhafaza memurundan oluşan 8 koruma ekibi oluşturuldu. Ekipler, kaçak kesimin engellenmesi için yılbaşı akşamına kadar ormanlarda 24 saat devriye görevi gerçekleştirecek. Kaçak kesimin önlenmesi için Burdur Orman İşletme Müdürlüğü binasında ücretsiz çam fidanı dağıtımına başlandı.

        "ORMANA ZARAR VERİLİYOR"

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        Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, yılbaşına sayılı günler kala orman muhafaza memurlarının çam ağaçlarını kaçak kesimden korumak için alarma geçtiğini söyledi. Karataş, "Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte bütün ülkemizde olduğu gibi, ilimizde de vatandaşlarımız yılbaşı ağacı olarak kullanmak için çamlarımızın dallarını kesiyor, yetişmiş fidanları sökerek ormanlara zarar veriyor" diye konuştu.

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        "EKİPLERİMİZ TEYAKKUZA GEÇTİ"

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        Ormanda kaçak kesimi engellemek için yapılan çalışmalardan bahseden Karataş, Burdur Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 30 orman muhafaza memurundan oluşan 8 koruma ekibi kurduklarını anlattı. Karataş, "Ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Gece gündüz koruma faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.

        "İZİNSİZ KESMEK VE KÖKÜNDEN SÖKMEK SUZ"

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        Vatandaşları kaçak kesim yapmamaları konusunda uyaran Karataş, "Orman Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre, ormanlarda ağaçları izinsiz kesmek ve kökünden sökmek suç. Bu fiilleri işleyenlere 3 aydan 5 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası uygulanır. Fidanların kesilmesi durumunda cezalar 2 katına çıkmakta olup 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası, 2000 güne kadar adli para cezası verilebilmekte" diye konuştu.

        FİDAN DİKİMİ ÇAĞRISI VE ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITIMI

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        Yeni yılda fidan dikimi çağrısı yapan Karataş, şunları söyledi:

        "Vatandaşlarımız yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girmeli. Ormanlar hepimizin, hep birlikte korumalıyız. Vatandaşlarımızın ağaç kesmesine, fidan sökmesine gerek yok. İşletme Müdürlüğümüz bahçesinde ücretsiz yılbaşı çamı için kullanabileceği fidanlarımızı dağıtacağız. Aynı zamanda satın almak isteyen vatandaşlarımız Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde küçük fidanları 20 liradan, saksılı fidanları 100 liradan, büyük kaplı fidanları 1500 ila 1700 liradan satın alabilir. Vatandaşlarımıza yılbaşında ağaç kesme, fidan sökme, fidan dik diyoruz."

        "HER YIL 2 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞUYOR"

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        Burdur'da her yıl ortalama 500 hektar sahada 1 milyon fidan dikildiğinden bahseden Sefa Karataş, "500 hektar tabii gençleştirme çalışmalarında ortalama 500 ton kozalak toplanıyor. Bu kozalaklardan çıkan 1 milyon fidan karşılığındaki 10 ton tohumun ekimi yapılıyor. Böylece Burdur'a her yıl ortalama 1000 hektar sahada 2 milyon fidan toprakla buluşuyor" dedi.

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