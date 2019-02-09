Düzyatan'a ödülü Dubai Türk Başkonsolosu ilker Kilic ve Atlantis Palm pazarlama direktörü Linda Abdul Hay’dan alan oyuncu “Bayanlar ve baylar iyi akşamlar. Öncelikle beni davet ettiğiniz ve bu harika ödülü verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Dubai'de her zaman mutlu anılarım oldu ve bu ödül bunlarin en güzeli. Herkese çok teşekkürler” dedi.

Lady Gaga ile çalışan Grammy ödüllü ünlü şarkici ve yapimci RedOne, Engin Altan Düzyatan'ın hayranı olduğunu belirtti. İkili gece boyunca sohbet ettiler.

Dubai gezisi boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, otelinin önünde toplanan hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.