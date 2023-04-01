Ortağını caddede kovalayıp öldürdü! Dehşet anı kamerada!

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DHA

Ankara'da dün akşam saatlerinde, Demetlale Mahallesi 418'inci Cadde'de tütün mamulleri satışının yapıldığı bir iş yerinde ortaklar Ahmet Dikbaş ve Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd (30) arasında hisse devri nedeniyle tartışma çıktı.

SİLAHIYLA ATEŞ ETTİ Katil zanlısı Ahmet Dikbaş. DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'e ateş etti.

PEŞİNDEN GİDİP 3 EL DAHA ATEŞ ETTİ Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla yaralı halde kaçarak cadde üzerindeki manava sığındı. Dikbaş, peşinden gittiği Xalıd'a 3 el daha ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Xalıd, kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybederken, Dikbaş ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Bu arada olaya ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Ahmet Dikbaş'ın, Azerbaycanlı Şamil Xalıd'ı cadde üzerinde arkasından ateş ederek kovaladığı görüldü. Xalıd'ın, kurşunlardan kaçarken son anda manava sığınması da görüntüde yer aldı.