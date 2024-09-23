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        Ortahisar Belediyesi'ne 2 milyon TL'lik yol kenarına çöp cezası! Başkan Kaya'dan açıklama

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Trabzon'un Ortahisar Belediyesi'ne toplanan 150 ton çöpü yol kenarına döktüğü gerekçesiyle 2 milyon 598 bin TL ceza uyguladı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, cezaya ilişkin açıklamada bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 18:56 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:56
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        Ortahisar Belediyesi'ne 2 milyon TL ceza
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        Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi'nin ilçede biriken çöpleri yol kenarına döktüğü yönündeki ihbarlar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde yapılan denetimde, Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel atığı yol kenarına döktüğü tespit edildi.

        Ayrıca araçların, çöpleri bu alana dökmeye devam ettiği belirlendi. Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ilgili Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 598 bin TL ceza kesildi.

        "DENETİM NETİCESİNDE TESPİT EDİLMİŞTİR"

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denetim neticesinde Ortahisar Belediye Başkanlığına ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü, hali hazırda dökmeye devam ettiği ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Ortahisar Belediye Başkanlığı çöplerin toplanarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye 2 milyon 598 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Bakanlığımız çevreyi kirleterek toplum sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir" denildi.

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        BELEDİYE BAŞKANI KAYA'DAN AÇIKLAMA

        Ceza uygulanan bahse konu çöplerin döküldüğü Deliklitaş Çöp Aktarma İstasyonu alanında açıklama yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, çöp toplamanın kendi vazifeleri, taşımanın ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu söyledi.

        Sel nedeniyle Araklı ilçesinde, katı atık entegre ve bertaraf tesisine giden yolda hasar oluştuğunu, bu nedenle çöpleri kendilerinin taşıyarak katkı vermek istediklerini, ancak belediyelerine ait çöp araçları ile personelinin 11 saat boyunca Araklı ilçesinde alıkonulduğunu belirtti.

        "ÜZERİMİZE DÜŞMEYEN BİR İŞİ ÜSTLENDİK"

        Kaya, "Çöpü toplamak bizim görevimiz, ancak çöpü aktarma istasyonundan alıp, taşıma görevi Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Buna rağmen, çözüm üretmek adına üzerimize düşmeyen bir işi üstlendik. Görevimiz olmamasına rağmen Trabzon'un çöpünü taşımak için araçlarımızı yönlendirdik ama araçlarımız 11 saat boyunca rehin alındı. Benim 14 tane çöp toplama aracın, 47 personelim, kaç saat orada alıkonuldu? Araçlarımızın başına bir şey gelseydi, personelimin burnu kanasaydı bunun hesabını kim verecekti? Sayın Valimizi aradım, durumu izah ettim. Bana, 'Bir şey olmaz başkanım, çözülür' dedi. Ama 11 saat boyunca çözüm üretilemedi" dedi.

        "BUNDAN SONRA HİÇBİR ARAÇ ORAYA GİTMEYECEK"

        Kaya, Büyükşehir Belediyesi'ne çöp taşıma görevini hatırlatarak, bundan sonra Ortahisar Belediyesi'nin çöp taşıma görevini üstlenmeyeceğini belirterek, "Benim görevim çöp toplamak. Büyükşehir'in görevi bu çöpleri Araklı'daki tesise taşımak. 11 saat boyunca araçlarımız rehin alındı. Personelimiz risk altındaydı. Bundan sonra hiçbir Ortahisar aracı oraya gitmeyecek" diye konuştu.

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        #yerel haberler
        #trabzon
        #ortahisar belediyesi
        #Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
        #Çöp
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