6. ve 10. SINIF ORTAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Matematik dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları, "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.

6.sınıf Türkçe, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik derslerinin değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak. Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.