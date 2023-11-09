Gözler ortak sınav sonuçları sorgulama ekranında! MEB 2023 ortak sınav sonuçları açıklandı mı?
30 Ekim'de başlayan Milli Eğitim Bakanlığı 1. dönem ortak sınavları 10 Kasım'da tamamlanacak. Sınava katılım sağlayan öğrencilerin gözü ortak sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İşte 2023 MEB ortak sınav sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
Milli Eğitim Bakanlığı bu sene ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı verdi. 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında yapılan 1. dönem 1 sınavlarının ardından 1. dönemin 2. sınavları ise 25 Aralık ile 5 Ocak günleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavların tamamlanmasının ardından ortak sınav sonuçları e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek. İşte 2023 MEB ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı...
MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortak sınav sonuçlarının kasım ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçları odmplatform.meb.gov.tr web sitesi üzerinden açıklanacaktır. Okullar, kurumsal girişyaparak sonuçlarına ulaşabileceklerdir.
ORTAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
Sınav sonuçları odmplatform.meb.gov.tr web sitesi üzerinden açıklanacaktır. Okullar, kurumsal giriş yaparak sonuçlarına ulaşabileceklerdir.
İTİRAZ SÜRECİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
a) Öğrenci velisi, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 (üç) iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile sınav sonucuna itiraz başvurusunda bulunabilir.
b) Okul müdürlüğü, dilekçeleri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesine aynı gün içinde DYS üzerinden iletir.
c) İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri aynı gün içerisinde dilekçeleri DYS üzerinden İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesine iletir.
d) Gelen dilekçeler doğrultusunda optik form üzerinde kontroller yapılarak gerekli bilgilendirmeler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü üzerinden okul müdürlüklerine yapılır.